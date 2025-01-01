Z Nation
Folge 5: Die Unbekannten
43 Min.Ab 18
Das Team wird von einer unbekannten feindlichen Fraktion gefangen genommen und versklavt. Alle werden in eine ausgefallene Untergrundanlage gebracht, wo sie eine ganze Reihe an bizarren Aufgaben für ihre Kidnapper erledigen müssen.
