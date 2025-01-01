Z Nation
Folge 8: Krise des Glaubens
43 Min.Ab 16
Warren und die anderen haben die Grenze nach Kanada überquert. In einer verlassenen Kirche begegnen sie einem geheimnisvollen Fremden. Zunächst halten sie den Mann für einen Grabräuber - doch in Wirklichkeit ist er viel mehr als das.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014