Staffel 1 Folge 10: Kein Pardon für alte SchulfreundeJetzt kostenlos streamen
Zack, Prack, Quiz
Folge 10: Staffel 1 Folge 10: Kein Pardon für alte Schulfreunde
31 Min.Folge vom 20.11.2022Ab 6
Paulus trifft auf einen alten Schulkameraden, der sich als Kandidat beworben hat. Doch auch für ihn gelten dieselben Regeln: Nur wer alle Fragen richtig beantwortet, kommt an das Geld.
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Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4