Zack, Prack, Quiz
1 StaffelAb 6
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Zack, Prack, Quiz
Stell dir vor: Du bist grad bei der Arbeit oder beim Sport, im Restaurant oder gemütlich bei dir daheim … plötzlich ändert sich alles, du hast die Chance auf bis zu 2.000 Euro! Denn: Ohne jede Vorwarnung steht unser Quizmaster vor dir – und der Ort, an dem du gerade bist, verwandelt sich sekundenschnell in unser Quiz-Studio!
Genre:Mini-Serie, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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