Staffel 1 Folge 9: Schneller als die FeuerwehrJetzt kostenlos streamen
Zack, Prack, Quiz
Folge 9: Staffel 1 Folge 9: Schneller als die Feuerwehr
28 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 6
Es darf wieder geraten werden - nur wo, das bleibt eine Überraschung, bis Paulus von "Dr. Bohl" plötzlich vor einem steht...
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Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4