Staffel 1 Folge 5: Schwere Fragen in 30 Meter TiefeJetzt kostenlos streamen
Zack, Prack, Quiz
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Schwere Fragen in 30 Meter Tiefe
30 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 6
In einem unterirdischen Schießkino trifft Paulus in dieser Folge von "Zack, Prack, Quiz" unter anderem seine aktuellen Kandidat:innen.
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Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4