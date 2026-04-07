ZIB 13:00 vom 07.04.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 919: ZIB 13:00 vom 07.04.2026
Trump droht Iran mit weiterer Zerstörung | El-Gawhary (ORF): Iran nimmt US-Drohung "sehr ernst" | JD Vance unterstützt Orban vor Wahl | Krisai (ORF): Vance als Wahlkampfhelfer in Ungarn | Kärnten: Daniel Fellner ist neuer Landeshauptmann | Doskozil erhielt Stimmbandprothese | Pilnacek-U-Ausschuss: Grüne kritisieren Karner | Eigene Zukunft: Großteil der Jugendlichen zuversichtlich | Strategien für Energiewende präsentiert | Heizkesseltausch: Förderungen bald ausgeschöpft | Karin Bergmann leitet Salzburger Festspiele bis 2027 | Schneeberger (ORF): Bergmann als "Lösung des Problems" | "Artemis II": Erstmals Astronauten hinter dem Mond | Ziegler (ORF): Abgewandte Mondseite "sieht anders aus" | Vorschau: "Aktuell nach eins"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick