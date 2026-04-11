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ZIB 13:00 vom 11.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 923vom 11.04.2026
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Folge 923: ZIB 13:00 vom 11.04.2026

10 Min.Folge vom 11.04.2026

Trump droht vor Iran-Verhandlungen | Lyon: "USA wollen iranische Gelder freigeben" | Russische Drohnenangriffe vor angekündigter Waffenruhe | Fellner (SPÖ) will gegen Energiegesetz vorgehen | "Artemis II" erfolgreich auf der Erde gelandet | Voodoo Jürgens spielt neue Tournee

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