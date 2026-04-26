Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 26.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 938vom 26.04.2026
ZIB 13:00 vom 26.04.2026

ZIB 13:00 vom 26.04.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 938: ZIB 13:00 vom 26.04.2026

16 Min.Folge vom 26.04.2026

Trump spricht von gezieltem Angriff | Wagner: Attentäter "hatte Schrotflinte" | Iran-Konflikt: Diplomatische Bemühungen stocken | Mehrere Tote nach Anschlag in Kolumbien | 40 Jahre nach Tschernobyl-Katastrophe | Pensionssystem im Fokus der Budgetplanung | Mehr Beschwerden bei Datenschutzbehörde | Autobranche unter Druck auf Weltmarkt | Waldbrände binden Einsatzkräfte | Innenministerium zeigt Ausstellung zu Antisemitismus | Linzer Musiktheater zeigt "Katja Kabanowa"

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 1 Staffeln und Folgen