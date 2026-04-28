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ZIB 13:00 vom 28.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 940vom 28.04.2026
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Folge 940: ZIB 13:00 vom 28.04.2026

24 Min.Folge vom 28.04.2026

Fünf Milliarden: Regierung auf Sparkurs | Budgetpfad: Kritik von Opposition | Winkler: Doppelbudget mit "Einschnitten für viele" | Studie: Integration am Arbeitsmarkt steigt | Gemeinden fehlt Geld | Swift-Terrorprozess: Angeklagter geständig | Bendas: "Beweislast sehr erdrückend" | Royals zu Besuch in den USA | Großrazzia gegen Rockergruppe | Jölli: Rockergruppen sind "beträchtliches Problem" | Österreich kann sich im Blackout selbst versorgen | Erweiterter EU-Standard für Laptop-Ladegeräte | Volksanwaltschaft kritisiert Justiz | Neue Song Contest-Bühne vorgestellt | Hinweis auf "Aktuell nach eins"

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