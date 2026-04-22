ZIB 13:00 vom 22.04.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 934: ZIB 13:00 vom 22.04.2026
Regierung forciert betriebliche Pensionsvorsorge | Einigung bei Pensionen, Unsicherheit beim Budgetkurs | Wien fordert einheitliche Regeln gegen Ärztemangel | Iran: Straße von Hormus bleibt im Fokus der Spannungen | EU: Abstimmung über bisher gescheitertes Ukraine-Hilfspaket | Schaidreiter: "Abstimmung für EU-Hilfen ist durch" | Prozess um Geheimnisverrat im Außenministerium geht weiter | Urteil im Prozess um Geheimdokumente erwartet | Gemischte Resonanz auf WKO-Reformankündigungen | Gemeinnützige warnen vor Wohnungsknappheit in Österreich | OECD: Österreich bei Lohnnebenkosten an der Spitze | 14-Jährige gestorben: Arzt vor Gericht | 40 Jahre Tschernobyl: Strahlung bis heute messbar | Hinweis auf "Aktuell nach eins"
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