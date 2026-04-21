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ZIB 13:00 vom 21.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 933vom 21.04.2026
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Folge 933: ZIB 13:00 vom 21.04.2026

25 Min.Folge vom 21.04.2026

Iran-Krieg: Friedensgespräche ungewiss | Heitz (ORF):Macron möchte Libanon "den Rücken stärken" | Grüne Kritik: Energiekrise wird nicht im Parlament behandelt | SPÖ will Zukunft von ZARA sichern | Waldegger (ORF): Wöginger-Prozess "unangenehm" für ÖVP | Drogen in Spielzeug: Vier Männer verhaftet | Ryan-Air-Chef geht nicht von teureren Tickets aus | Tim Cook gibt Apple-Führung ab | Ermittlungen gegen X: Musk ignoriert Vorladung | Causa Weissmann: Westenthaler übt Kritik an ORF | Erstmals in Europa: "Survivorship Passport" nach Krebserkrankung | E-Bikes: Helmpflicht für alle gefordert | "Hungrig": Science-Fiction trifft Fakten | Vorschau: "Aktuell nach eins"

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