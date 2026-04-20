ZIB 13:00 vom 20.04.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 932: ZIB 13:00 vom 20.04.2026
Weiteres vergiftetes Hipp-Glas wird gesucht | Kloibmüller als Zeuge im Ott-Prozess | Jänsch (ORF): Darum geht es im Prozess gegen Ott | Flüchtlingshelfer wird Kindesentführung vorgeworfen | ZARA: Kein Geld mehr für Verein gegen digitale Gewalt | Tsunami-Warnung für Nordjapan | Bulgarien: Erdrutschsieg für russlandfreundliche Partei | Wagner (ORF): Radew will Russland mehr einbeziehen | Immer mehr Kinder in Deutschland gewalttätig | Iran sagt Friedensgespräche mit USA ab | Österreich muss Ölreserven anzapfen | Preise für bebuchte Pauschalreisen könnten steigen | Immer mehr ältere Frauen arbeitslos | Influencer bewerben ungesundes Essen | Dinosaurier-Vorfahre entdeckt | Internationale Musik beim Salam Music Festival | Vorschau: "Aktuell nach eins"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick