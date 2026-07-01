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ZIB 8:00
Folge 674: ZIB 8:00 vom 01.07.2026
9 Min.Folge vom 01.07.2026
Erste Annäherung bei neuen Reformen | Paketabgabe und niedrigere Mehrwertsteuer in Kraft | Gepäckskontrolle am Flughafen beschleunigt | Perterer: Politischer Druck auf EU hoch wie lange nicht | 160 Jahre Künstlerhaus: Plakate als Zeitzeugen | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich!
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