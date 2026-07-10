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ZIB 8:00 vom 10.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 681vom 10.07.2026
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Folge 681: ZIB 8:00 vom 10.07.2026

9 Min.Folge vom 10.07.2026

Nationalrat beschließt Doppelbudget | Kanzler Stocker setzt auf Kompromiss beim Wehrdienst | Schiffsverkehr in Hormus vor Stillstand | China: 28 Tote bei Brand in Schuhfabrik | Schwere Waldbrände in Spanien fordern zwölf Tote | Ferienbeginn in Westösterreich | WM-Topfavorit Frankreich im Semifinale | Wetter

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