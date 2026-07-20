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ZIB 8:00
Folge 687: ZIB 8:00 vom 20.07.2026
9 Min.Folge vom 20.07.2026
Spanien ist Fußball-Weltmeister | Spanien feiert den WM-Titel ausgelassen | Großbritannien: Burnham wird neuer Premierminister | Ungarn: Schachlegende Polgar als Präsidentin im Gespräch | Koalition beschließt Reform der Medienförderung | Bregenz feiert Kunstpionierin Ursula Krinzinger | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
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