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ZIB 8:00 vom 14.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 683vom 14.07.2026
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Folge 683: ZIB 8:00 vom 14.07.2026

9 Min.Folge vom 14.07.2026

Kämpfe im Iran gegen weiter | Anschlagspläne auf Vienna Pride: Urteil erwartet | Festnahmen nach Waldbrand bei Paris | Spanien zwischen Fußballfieber und Trauer | 100.000 Fans bejubeln norwegische Nationalelf | "The Stories": Eine Brieffreundschaft, die Grenzen überwindet | Wetter

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