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ZIB 8:00
Folge 682: ZIB 8:00 vom 13.07.2026
9 Min.Folge vom 13.07.2026
Neue Angriffswelle der USA auf Iran | Kritik an Israel beschäftigt EU-Außenminister | EU berät über neue Sanktionen gegen Israel | Paris-Gipfel berät über Militärhilfe für Ukraine | Hanger verteidigt Budgetkurs | Immer mehr Österreicher steigen aufs Zweirad um | Wetter
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