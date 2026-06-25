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ZIB 9:00 vom 25.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1023vom 25.06.2026
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Folge 1023: ZIB 9:00 vom 25.06.2026

9 Min.Folge vom 25.06.2026

In Frankreich wird es immer heißer | Venezuela: Zwei schwere Erdbeben hintereinander | 600 Milliarden US-Dollar für Wiederaufbau der Ukraine | Zwischenbilanz zu Pilnacek-U-Ausschuss | Dannhauser (ORF): Es fehlt in Österreich an Gerichtsmedizinern | Ruprecht: "100 Millionen Euro" soll WKO einsparen | Neues Buch zum 80er von Fotograf Sepp Dreissinger | Wetter

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