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ZIB 9:00 vom 10.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1038vom 10.07.2026
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Folge 1038: ZIB 9:00 vom 10.07.2026

9 Min.Folge vom 10.07.2026

Nationalrat beschließt Doppelbudget | Paschinger: "Hitzige Debatten und kontroverse Themen" im Parlament | Schiffsverkehr in Hormus vor Stillstand | Tschechien: Feuerwehr kämpft gegen Brand in Schuhfabrik | Erdogan verschenkt Revolver an NATO-Gipfelteilnehmer | WM-Topfavorit Frankreich im Semifinale | Wetter

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