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ZIB 9:00 vom 08.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1036vom 08.07.2026
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Folge 1036: ZIB 9:00 vom 08.07.2026

9 Min.Folge vom 08.07.2026

Waffenruhe im Nahen Osten gerät unter Druck | Perterer: "Europäer wollen Wogen glätten" | China kämpft mit Folgen schwerer Unwetter | Sparkurs prägt Budgetdebatte im Parlament | ÖVP fordert Prüfung von Parlamentsmitarbeitern | Hochhaus in New York droht einzustürzen | Ronja von Rönne veröffentlicht neuen Roman | Wetter

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