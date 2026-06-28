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ZIB 9:00
Folge 1026: ZIB 9:00 vom 28.06.2026
8 Min.Folge vom 28.06.2026
WM-Aufstieg: ÖFB-Team schreibt Geschichte | Hitzewelle erreicht Höhepunkt | Bleibt die KPÖ-Regierung in Graz? | Iran und die USA greifen sich weiter an | Buntes Programm: Open-Air-Kino im Wiener Augarten | Wetter
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