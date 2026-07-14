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ZIB 9:00 vom 14.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1042vom 14.07.2026
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Folge 1042: ZIB 9:00 vom 14.07.2026

9 Min.Folge vom 14.07.2026

Kämpfe im Iran gegen weiter | Marchtrenk: Ermittlungen nach gewaltsamem Tod einer 40-Jährigen | Katharina Wöß-Krall: "Keine finanziellen Anreize für Frauenquote" | Militärparade zum französischen Nationalfeiertag | WM-Duell der Giganten: Frankreich trifft auf Spanien | "The Stories": Eine Brieffreundschaft, die Grenzen überwindet | Wetter

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