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ZIB 9:00 vom 23.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 957vom 23.04.2026
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Folge 957: ZIB 9:00 vom 23.04.2026

6 Min.Folge vom 23.04.2026

Zypern: Nahost-Konflikt im Zentrum von EU-Gipfeltreffen | Perterer: "EU will sich in Zypern geopolitisch behaupten" | Israel und Libanon verhandeln wieder | Bund, Länder und Kassen beraten über Gesundheitsreform | ORF-Stiftungsrat entscheidet über interimistische Führung | Wetter

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