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ZIB 9:00 vom 25.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 959vom 25.04.2026
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Folge 959: ZIB 9:00 vom 25.04.2026

5 Min.Folge vom 25.04.2026

USA und Iran vor neuen Gesprächen | Militärexperte: Russische Armee ist müde | Kärnten: Waldbrand weitet sich aus | Auto stürzte in Donau: Lenker tot geborgen | Bühne frei für "Marie Antoinette" | Wetter

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