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ZIB Magazin Media: Debatte über Social-Media-Verbot

ORF1Staffel 1Folge 13vom 04.02.2026
ZIB Magazin Media: Debatte über Social-Media-Verbot

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Folge 13: ZIB Magazin Media: Debatte über Social-Media-Verbot

5 Min.Folge vom 04.02.2026

Debatte über Social-Media-Verbot für Jugendliche In Australien sind Social-Media-Plattformen für unter 16-Jährige seit Anfang Dezember 2025 tabu – mit ersten Auswirkungen wie steigenden Verkaufszahlen von Büchern und Puzzles, während Jugendliche kreative Umgehungen finden. In Österreich befürworten laut OGM-Umfrage 84 Prozent der Bevölkerung ein ähnliches Verbot, vor allem ältere Generationen, während Experten auf Medienkompetenz und alternative Maßnahmen setzen, um die negativen Folgen für junge Menschen zu begrenzen.

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