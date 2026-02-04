ZIB Magazin Media: Debatte über Social-Media-VerbotJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Media
Folge 13: ZIB Magazin Media: Debatte über Social-Media-Verbot
5 Min.Folge vom 04.02.2026
Debatte über Social-Media-Verbot für Jugendliche In Australien sind Social-Media-Plattformen für unter 16-Jährige seit Anfang Dezember 2025 tabu – mit ersten Auswirkungen wie steigenden Verkaufszahlen von Büchern und Puzzles, während Jugendliche kreative Umgehungen finden. In Österreich befürworten laut OGM-Umfrage 84 Prozent der Bevölkerung ein ähnliches Verbot, vor allem ältere Generationen, während Experten auf Medienkompetenz und alternative Maßnahmen setzen, um die negativen Folgen für junge Menschen zu begrenzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin Media
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1