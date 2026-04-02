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ZIB Magazin: "Cloud Gaming" als Alternative

ORF1Staffel 1Folge 300vom 02.04.2026
ZIB Magazin: "Cloud Gaming" als Alternative

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Folge 300: ZIB Magazin: "Cloud Gaming" als Alternative

5 Min.Folge vom 02.04.2026

Computerspiele werden immer teurer, weshalb viele auf "Cloud Gaming" umsteigen. Dabei wird die nötige Rechenleistung nicht mehr zuhause bereitgestellt, sondern in externen Rechenzentren gemietet. Doch ist dieses Modell tatsächlich günstiger?

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