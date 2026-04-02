ZIB Magazin: "Cloud Gaming" als AlternativeJetzt kostenlos streamen
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Folge 300: ZIB Magazin: "Cloud Gaming" als Alternative
5 Min.Folge vom 02.04.2026
Computerspiele werden immer teurer, weshalb viele auf "Cloud Gaming" umsteigen. Dabei wird die nötige Rechenleistung nicht mehr zuhause bereitgestellt, sondern in externen Rechenzentren gemietet. Doch ist dieses Modell tatsächlich günstiger?
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