Langfassung: "ZIB Magazin Media" Interview mit Jeannette GorzalaJetzt kostenlos streamen
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Folge 18: Langfassung: "ZIB Magazin Media" Interview mit Jeannette Gorzala
31 Min.Folge vom 03.04.2026
Mittlerweile kommunizieren wir schon fast täglich mit der künstlichen Intelligenz. Wenn wir einen Kundendienst brauchen oder bei Suchanfragen auf Social-Media -Plattformen. Nur wie weit können wir ihr vertrauen? Jeannette Gorzala ist Vorsitzende von ACT AI NOW und war bei der Implementierung des EU AI Act involviert. Sie ist in dieser Folge von "ZIB Magazin Media Wissen" zu Gast und spricht über die Gefahren von KI-Bots. Etwa dann, wenn nicht vertrauenswürdige Quellen höher gerankt werden als Quellen aus regulierten Medien. Sendungshinweis: "ZIB Magazin Media", 02. April 2026, ORF 1
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