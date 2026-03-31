ZIB Magazin Media: Apps gegen BildschirmzeitJetzt kostenlos streamen
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Folge 17: ZIB Magazin Media: Apps gegen Bildschirmzeit
5 Min.Folge vom 31.03.2026
Mediensucht betrifft weltweit jeden vierten Smartphonenutzer. Dabei kann das Handy selbst dabei helfen, weniger oft darauf zu schauen. Zahlreiche Apps sollen die Bildschirmzeit eingrenzen. Das ZIB Magazin Media bespricht mit Fachleuten den Sinn solcher Apps und zeigt, wie Bildschirmzeit bewusst reduziert werden kann.
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