ZIB Magazin Media: Smartphones im DauerbetriebJetzt kostenlos streamen
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Folge 15: ZIB Magazin Media: Smartphones im Dauerbetrieb
5 Min.Folge vom 25.02.2026
Viele Handy-Apps erleichtern den Alltag enorm, egal ob es um die digitale Einkaufsliste oder den Wetterbericht geht. Von dort ist es allerdings nur ein kleiner Schritt hin zu Spiele-Apps und sozialen Medien, bei denen man dann oft hängen bleibt. Dabei ist vielen Menschen gar nicht bewusst, wie viel Zeit sie am Handy verbringen.
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