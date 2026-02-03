"2 Minuten 2 Millionen" Christian Jäger - Selfmade-Unternehmer und Investor mit Gesundheits-Fokus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sandra Kausl Bild: Gerry Frank

Christian Jäger ist ein Selfmade-Man und Vollblut-Unternehmer, der in den letzten 30 Jahren durch Fleiß, Kreativität und strategisches Gespür ein beeindruckendes Unternehmens-Imperium in Österreich und Deutschland aufgebaut hat.

Vom Schulabbrecher zum Selfmade-Millionär Aus bescheidenen Anfängen – ein schlechter Schulabschluss und ein kleines, geliehenes Startkapital – ist eine Unternehmensgruppe entstanden, die heute über 20 Firmen umfasst und einen Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich erzielt. Die Unternehmensgruppe Jäger vereint Unternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen – darunter Verlagsservice, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, das Management von Spitzensportlern sowie technologische Innovationen wie der EasyMotionSkin, ein patentierter elektronischer Sportanzug.

Gesundheit als Leitmotiv Getreu seinem Credo "Gesund zum Erfolg" investiert Christian Jäger vor allem in Unternehmen, die sich der langfristigen Verbesserung von Lebensqualität verschrieben haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Medizintechnik und Gesundheitslösungen. Als international vernetzter Unternehmer ist Christian Jäger weltweit unterwegs, tauscht sich mit Prominenten, Spitzensportlern und Persönlichkeiten der Zeitgeschichte aus und inspiriert Menschen dazu, ihr Leben positiv zu verändern und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Bildung als nachhaltige Investition Mit den Dr. Manfred Jäger Educational Centers setzt die Unternehmensgruppe Jäger ein starkes Zeichen für nachhaltige Entwicklung durch Bildung. Die Initiative wurde 2023 von Christian Jäger ins Leben gerufen – inspiriert vom lebenslangen Engagement seines Vaters Dr. Manfred Jäger für Bildung, soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung.