Erich Falkensteiner - vom Familienbetrieb zur internationalen Marke

Erich Falkensteiner zählt zu den prägendsten Unternehmerpersönlichkeiten der österreichischen Tourismus- und Hotelleriebranche.

Vom Familienbetrieb zum internationalen Unternehmen Die unternehmerische Geschichte von Erich Falkensteiner beginnt 1957 im Pustertal in Südtirol, als seine Eltern Maria und Josef Falkensteiner eine kleine Pension eröffnen. Mit nur 19 Jahren übernimmt Erich Falkensteiner nach dem Tod seines Vaters den bereits etablierten Familienbetrieb mit zwei Hotels. Getrieben vom Anspruch, das Lebenswerk seines Vaters fortzuführen, arbeitet er jahrelang unermüdlich – sieben Tage die Woche. Aus dem Familienunternehmen entsteht über mehrere Jahrzehnte hinweg eine international erfolgreiche Hotelgruppe mit über 2.000 Mitarbeiter:innen.

Tourismus ganzheitlich gedacht Im Jahr 1997 gründet Erich Falkensteiner gemeinsam mit seinem Partner Otmar Michaeler die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG). Die Gruppe deckt sämtliche Bereiche der touristischen Entwicklung ab – von der Planung und Errichtung von Hotels, Residenzen, serviced Apartments und Mixed-Use-Immobilien bis hin zu operativem Management und Vertrieb. Neben der klassischen Hotellerie erweitert die FMTG ihren Fokus kontinuierlich. Dazu zählen unter anderem Luxus-Camping-Plätze in Österreich und im Ausland, inklusive integrierter Infrastruktur wie eigener Supermärkte – ein weiterer Schritt in Richtung ganzheitlicher Urlaubskonzepte. Mit der Gründung von Falkensteiner Ventures schafft Erich Falkensteiner zudem eine Plattform für gezielte Early-Stage- und Growth-Investments. Hier reicht der Investmentfokus von Hotellerie und Food & Beverage über Lifestyle, Education & Teaching bis hin zu Technologie und digitalen Geschäftsmodellen.