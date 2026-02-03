"2 Minuten 2 Millionen"
Erich Falkensteiner - vom Familienbetrieb zur internationalen Marke
Veröffentlicht:von Sandra Kausl
Erich Falkensteiner zählt zu den prägendsten Unternehmerpersönlichkeiten der österreichischen Tourismus- und Hotelleriebranche.
Vom Familienbetrieb zum internationalen Unternehmen
Die unternehmerische Geschichte von Erich Falkensteiner beginnt 1957 im Pustertal in Südtirol, als seine Eltern Maria und Josef Falkensteiner eine kleine Pension eröffnen. Mit nur 19 Jahren übernimmt Erich Falkensteiner nach dem Tod seines Vaters den bereits etablierten Familienbetrieb mit zwei Hotels.
Getrieben vom Anspruch, das Lebenswerk seines Vaters fortzuführen, arbeitet er jahrelang unermüdlich – sieben Tage die Woche. Aus dem Familienunternehmen entsteht über mehrere Jahrzehnte hinweg eine international erfolgreiche Hotelgruppe mit über 2.000 Mitarbeiter:innen.
Die ganze Erfolgsgeschichte von Erich Falkensteiner:
Tourismus ganzheitlich gedacht
Im Jahr 1997 gründet Erich Falkensteiner gemeinsam mit seinem Partner Otmar Michaeler die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG). Die Gruppe deckt sämtliche Bereiche der touristischen Entwicklung ab – von der Planung und Errichtung von Hotels, Residenzen, serviced Apartments und Mixed-Use-Immobilien bis hin zu operativem Management und Vertrieb.
Neben der klassischen Hotellerie erweitert die FMTG ihren Fokus kontinuierlich. Dazu zählen unter anderem Luxus-Camping-Plätze in Österreich und im Ausland, inklusive integrierter Infrastruktur wie eigener Supermärkte – ein weiterer Schritt in Richtung ganzheitlicher Urlaubskonzepte.
Mit der Gründung von Falkensteiner Ventures schafft Erich Falkensteiner zudem eine Plattform für gezielte Early-Stage- und Growth-Investments. Hier reicht der Investmentfokus von Hotellerie und Food & Beverage über Lifestyle, Education & Teaching bis hin zu Technologie und digitalen Geschäftsmodellen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
Mehr entdecken
"2 Minuten 2 Millionen"
Katharina Schneider - Investorin mit Mut, Weitblick und Umsetzungskraft
"2 Minuten 2 Millionen"
Eveline Steinberger - Investorin, Unternehmerin und Aufsichtsrätin
"2 Minuten 2 Millionen"
Mathias Muther - Unternehmer und Pionier für erneuerbare Energien
"2 Minuten 2 Millionen"
Alexander Schütz - Investor mit internationalem Blick und strategischer Tiefe
"2 Minuten 2 Millionen"
Christian Jäger - Selfmade-Unternehmer und Investor mit Gesundheits-Fokus
Die Köpfe hinter den Investments
"2 Minuten 2 Millionen" 2026: Das sind die Investor:innen der 13. Staffel
Mehr Gründungs-Power
Neue Staffel "2 Minuten 2 Millionen": Ganz Österreich entscheidet mit
Bewerbung
"2 Minuten 2 Millionen" - Start-Ups gesucht!