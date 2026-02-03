Alexander Schütz - Investor mit internationalem Blick und strategischer Tiefe

Der Investor Alexander Schütz verbindet seine Erfahrung in Finanzmärkten, Vermögensverwaltung und Unternehmensführung mit einem aktiven Engagement in internationalen Investments.

Alexander Schütz startete mit seiner Ausbildung in der Volksschule Pöstlingberg, später an der HAK Hetzendorf und an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine ersten beruflichen Erfahrungen sammelte er neben dem Studium bei Dr. Kernstock Rohstoffhandel und als Futures-Broker.

Täglich meinen Traum zu leben – für mich heißt das, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und vielen anderen Menschen zu helfen, die bedürftig sind.

Globale Investments mit Fokus auf Wachstum

Alexander Schütz ist Gründer und CEO der Wiener C-Quadrat Investment Group (CQ). Das Unternehmen ist der größte unabhängige Vermögensverwalter Österreichs und international in über 20 Ländern in Europa und Asien vertreten, mit Niederlassungen in Paris, Genf, Zürich, Madrid und Eriwan.

Neben CQ ist Schütz auch Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank und bringt sein Know-how in verschiedenen Finanz- und Unternehmensprojekten ein.

Über sein Family Office investiert er außerdem erfolgreich in diverse Unternehmen. Sein Investmentfokus liegt auf Österreich, Deutschland und Afrika. Er investiert in alle Unternehmensphasen, besonders jedoch in nicht börsennotierte Seed-, Business-Angel- und Startup-Deals.