Mathias Muther - Unternehmer und Pionier für erneuerbare Energien

Vom Handwerkslehrling zum globalen Solar-Tech-Unternehmer: Mathias Muther gestaltet seit über 15 Jahren die Zukunft erneuerbarer Energien aktiv mit.

Vom kleinen Betrieb zum weltweiten Business

Nach seiner Pflichtschulzeit absolvierte Mathias Muther eine Lehre als Gas-, Wasser- und Heizungstechniker und studierte nebenberuflich Wirtschaft, anschließend schloss er mit einem MBA ab.

Schon früh zeigte sich sein unternehmerisches Talent: 2003 gründete er im Alter von nur 21 Jahren seine erste österreichische GmbH. 2008 folgte die Gründung der SST Solar GmbH, die thermische Solarkollektoren produziert und installiert.

2014 gründete er gemeinsam mit Renan Sen die Aerocompact GmbH in Österreich sowie die Aerocompact Inc in Phoenix, USA. Unter seiner Leitung zählt die Aerocompact Group heute zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Solar-Technologie. 2018 wurde Aerocompact von der Wirtschaftskammer Österreich als Born Global Champion ausgezeichnet, und Mathias Muther wurde im gleichen Jahr als Senator in den Senat der Wirtschaft aufgenommen.