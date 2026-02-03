"2 Minuten 2 Millionen" Katharina Schneider - Investorin mit Mut, Weitblick und Umsetzungskraft Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sandra Kausl Katharina Schneider - die Unternehmerin mit Aufbaukompetenz. Bild: Gerry Frank

Katharina Schneider ist Unternehmerin aus voller Überzeugung. Seit Jahren baut sie Unternehmen nicht nur auf, sondern denkt sie von Anfang an strategisch groß: Von der ersten Idee über Wachstum bis zur erfolgreichen Skalierung. Mehrfach hat sie Betriebe von null entwickelt und zu relevanten Marktteilnehmern gemacht.

Vom Teleshopping zum Omnichannel-Erfolg Ein zentraler Meilenstein ihrer unternehmerischen Laufbahn ist die Entwicklung von MediaShop. Aus einem klassischen, wirtschaftlich wenig erfolgreichen Teleshopping-Unternehmen wurde unter ihrer Mitwirkung ein international renommiertes Omnichannel-Unternehmen, das heute in über 40 Ländern tätig ist. Die Schneider Holding beteiligte sich 2006 an MediaShop mit dem klaren Ziel einer umfassenden Neuausrichtung. Was mit rund 25 Mitarbeiter:innen, einer klaren Vision und viel Einsatz begann, ist heute eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit sieben Standorten und rund 300 Mitarbeiter:innen.

Engagement im Medizinprodukte-Sektor Neben ihrer Tätigkeit für die Schneider Holding und MediaShop ist Katharina Schneider auch intensiv im Medizinprodukte-Bereich engagiert, insbesondere in den Feldern Entwicklung und Vertrieb. Im Jahr 2024 übernimmt Katharina Schneider eine Rolle in der Geschäftsführung der Permedio International GmbH. Das Unternehmen konzentriert sich auf personalisierte Medizin, insbesondere auf genetische und epigenetische Analysen. Durch individuell abgestimmte Therapien auf Basis der DNA der Patient:innen, setzt Permedio neue Maßstäbe in der modernen Medizin.

8 Fragen an Katharina Schneider: Videoclip 2 Minuten 2 Millionen Entweder/oder mit Katharina Schneider Verfügbar auf Joyn Videoclip • 40 Sek • Ab 6 Link kopieren Teilen