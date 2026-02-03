"2 Minuten 2 Millionen" Eveline Steinberger - Investorin, Unternehmerin und Aufsichtsrätin Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sandra Kausl Bild: Gerry Frank

Eveline Steinberger ist Unternehmerin im Bereich Digitalisierung und Energietransformation und weit über die Grenzen Österreichs tätig. Sie entwickelt und investiert in Tech-Start-ups und zählt seit Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Innovationsszene.

Akademische Ausbildung und internationale Erfahrung Eveline Steinberger studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz. Nach einem Praktikum bei McKinsey & Company absolvierte sie das Doktoratsstudium der Betriebswirtschaftslehre und legte damit die akademische Grundlage für ihre unternehmerische Laufbahn. Nach Abschluss ihres Studiums war sie beim staatlichen Verbund-Konzern tätig. Im Jahr 2005 übernahm sie die Geschäftsführung der Verbund-Austria Power Sales GmbH und sammelte umfassende Führungserfahrung im Energie- und Infrastrukturbereich.

Von Green Minds zu Blue Minds Zwischen 2007 und 2009 war Eveline Steinberger Geschäftsführerin des staatlichen Klima- und Energiefonds. Im Jahr 2010 machte sie sich mit dem Unternehmen green minds selbstständig, das sich auf Beteiligungen an Start-ups fokussiert. 2014 gründete sie die Blue Minds Company GmbH, ein Beratungs- und Venture-Capital-Unternehmen mit Schwerpunkt auf nachhaltige Innovationen. Gemeinsam mit Nikolaus Pelinka und Markus Wagner rief sie außerdem den Innovation Club (Innovation Club Network GmbH) ins Leben, der branchenspezifische Reisen ins Silicon Valley organisiert und den Austausch innerhalb der österreichischen Innovationsszene fördert.