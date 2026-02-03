"2 Minuten 2 Millionen"
Eveline Steinberger - Investorin, Unternehmerin und Aufsichtsrätin
Veröffentlicht:von Sandra Kausl
Eveline Steinberger ist Unternehmerin im Bereich Digitalisierung und Energietransformation und weit über die Grenzen Österreichs tätig. Sie entwickelt und investiert in Tech-Start-ups und zählt seit Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Innovationsszene.
Akademische Ausbildung und internationale Erfahrung
Eveline Steinberger studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz. Nach einem Praktikum bei McKinsey & Company absolvierte sie das Doktoratsstudium der Betriebswirtschaftslehre und legte damit die akademische Grundlage für ihre unternehmerische Laufbahn.
Nach Abschluss ihres Studiums war sie beim staatlichen Verbund-Konzern tätig. Im Jahr 2005 übernahm sie die Geschäftsführung der Verbund-Austria Power Sales GmbH und sammelte umfassende Führungserfahrung im Energie- und Infrastrukturbereich.
Mehr zum Werdegang von Eveline Steinberger:
Von Green Minds zu Blue Minds
Zwischen 2007 und 2009 war Eveline Steinberger Geschäftsführerin des staatlichen Klima- und Energiefonds. Im Jahr 2010 machte sie sich mit dem Unternehmen green minds selbstständig, das sich auf Beteiligungen an Start-ups fokussiert.
2014 gründete sie die Blue Minds Company GmbH, ein Beratungs- und Venture-Capital-Unternehmen mit Schwerpunkt auf nachhaltige Innovationen. Gemeinsam mit Nikolaus Pelinka und Markus Wagner rief sie außerdem den Innovation Club (Innovation Club Network GmbH) ins Leben, der branchenspezifische Reisen ins Silicon Valley organisiert und den Austausch innerhalb der österreichischen Innovationsszene fördert.
Unternehmerin an der Schnittstelle von Technologie, Energie und Politik
Als Co-Initiatorin von WeXelerate, Wiens größtem Innovation-Hub, setzt Eveline Steinberger gezielt Impulse für die Zusammenarbeit von Start-ups, Corporates und Investor:innen. Darüber hinaus engagiert sie sich in zahlreichen Aufsichts- und Beiratsfunktionen, unter anderem bei Bank Austria UniCredit, BayWa re und Fsight Energy.
Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit ist Eveline Steinberger auch politisch und gesellschaftlich engagiert. Im Jahr 2017 war sie Mitinitiatorin der Plattform "Weil’s um was geht", die gemeinsam mit Persönlichkeiten wie Hans Peter Haselsteiner und Brigitte Ederer gegründet wurde.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
