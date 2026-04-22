Neue Ideen, starke Gründer:innen, große Chancen Folge 12 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Ganze Folge 2 Minuten 2 Millionen Das Geheimnis in der Flasche Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2026 • 97 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

In Folge 12 von "2 Minuten 2 Millionen" treffen am 28.04.2026 wieder kreative Ideen auf starke Pitches und große Chancen. Mit dabei sind innovative Lösungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz: von smarter KI für Unternehmen über digitale Elternhilfe bis hin zu neuen Genussprodukten und praktischen Alltagshelfern.

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Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen? Schaue dir hier die aktuellen Pitches an

Luke AG (Schweiz) Über 70 Prozent der Menschen im DACH-Raum schneiden Etiketten heraus, oft mit schlechtem Ergebnis. "LUKE" macht Schluss mit diesem Problem und sorgt für Komfort und perfekte Verarbeitung nach dem Herausschneiden des Etiketts. Das Start-up bietet die weltweit erste Lösung, um Pflegeetiketten restlos und sicher aus Kleidungsstücken zu entfernen, ohne das Textil zu beschädigen. Das Gerät schneidet präzise und versiegelt die Naht, sodass das Etikett nicht ausfranst, kratzt oder stört.

Anderwald (Niederösterreich, Baden) "Anderwald" setzt auf außergewöhnliche Fassreifung für Edelbrände und Spirituosen. Neben Whisky-Kreationen bietet das Start-up fassgelagerten Vodka („Vodka Reserve“) und Apfeledelbrand. Zielsetzung sind Geschmackserlebnisse jenseits traditioneller Rezepturen – durch innovative Verfahren und ausgewählte Fässer.

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Juliam (Wien) "Juliam.io" ist ein skalierbarer AI‑Hub für Unternehmen, der den sicheren und DSGVO‑konformen Zugriff auf führende KI‑Systeme wie ChatGPT, Google Gemini oder Perplexity in einer zentralen Plattform bündelt. Teams können gemeinsam und kollaborativ an KI‑Chats arbeiten, Wissen teilen und Prompts unternehmensweit nutzen.

So wird KI effizient im Arbeitsalltag eingesetzt – kontrolliert, datenschutzsicher und ohne Risiko, dass sensible Unternehmensinformationen ungewollt extern landen.

Zwergensache (Niederösterreich, Himberg) "Zwergensache" bietet digitale Erste-Hilfe-Kurse für Baby- und Kindernotfälle. Zudem wird das Angebot um Themen wie Geburtsvorbereitung, Stillen und Tragen erweitert. Die Kurse sind jederzeit online verfügbar und dadurch ideal für Eltern, die den Alltag mit wenig Zeit meistern.

Biersirup (Deutschland, Regensburg) Der erste Biersirup der Welt: "Biersirup" bringt mit geschützter Rezeptur Bieraroma in Speisen und Getränke. Schon einmal Bier-Eis oder Bier-Balsamico probiert? Der Sirup soll es möglich machen und kann zum Kochen, Backen, Grillen oder für Cocktails und Desserts genutzt werden. Das Produkt wird aus speziellem Bier gebraut und ist vielseitig einsetzbar.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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