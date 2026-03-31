Bühne frei für Innovation Folge 9 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei Veröffentlicht: Vor 3 Stunden Ganze Folge 2 Minuten 2 Millionen Ein unwiderstehliches Angebot Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.03.2026 • 99 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Am 7. April präsentieren sich in der 9. Folge von "2 Minuten 2 Millionen" wieder spannende Innovationen aus Österreich und Deutschland. Vier Start-ups zeigen ihre kreativen Lösungen – von nachhaltigen Grillbriketts über smarte Ordnungssysteme bis hin zu innovativen Stauraum- und umweltfreundlichen Reinigungstechnologien.

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Coco Charly (Vorarlberg) Premium-BBQ-Briketts aus Kokosnussschalen: Der USP? COCO Charlie Briketts werden zu 100 % aus recycelten Kokosnussschalen hergestellt – ohne Chemie, ohne Tropenwaldrodung. Die eigens entwickelte Hexagon-Form mit Luftloch sorgt für optimale Sauerstoffzirkulation, gleichmäßige Hitze und bis zu 3 Stunden konstante Glut bei Temperaturen bis 800 °C. Raucharm, geruchsneutral und frei von schädlichen Zusätzen garantieren die Briketts reinen Geschmack und gesundes Grillen. Ideal für Grillfans, Camper, Outdoor-Köche und Gastronomie.

Orgnatic (Berlin) ORGNATIC® ist ein innovatives Magnet-Organizer-System, das ungenutzte Schrankflächen in Stauraum verwandelt. Eine Eisenfolie wird wie ein Sticker auf die Innenseite der Schranktür geklebt und darauf haften modulare Fächer, Haken und Boxen magnetisch. Flexibel, jederzeit veränderbar und ideal für Küche, Bad oder Putzschrank. Platzsparend und individuell anpassbar.

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Bekoela (Steiermark, Frauental) Bekoela ist ein elektrisch ausfahrbares, patentiertes Betthaupt, das Design und Sicherheit vereint. Hinter dem Bett verborgen, bietet es einbruchssicheren Stauraum für Wertgegenstände, Bücher oder persönliche Dinge, zugänglich per Knopfdruck, App oder Code. Hochwertig verarbeitet, individuell gestaltbar und platzsparend - ein unsichtbarer und multifunktionaler Stauraum der Extraklasse.

Water Purifier Provilan (Steiermark, Graz) Der Water Purifier nutzt Mikroorganismen zur natürlichen Reinigung von Wasserleitungen, Pools, Teichen und Filtersystemen. Er verdrängt schädliche Keime, baut Rückstände ab und stabilisiert das ökologische Gleichgewicht – ganz ohne Chemikalien. Ideal für private und industrielle Anwendungen, von Zierteichen bis Kläranlagen. Eine Probiotische Technologie, die umweltfreundlich und vielseitig einsetzbar ist.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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