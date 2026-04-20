Das passiert in Folge 11
"Mir ist das Herz fast stehengeblieben!" - Der erste Pitch ohne Rendite sorgt bei "2 Minuten 2 Millionen" für Staunen
Veröffentlicht:von Sandra Kausl
Vom Familienbauernhof über prickelndes Wasser für unterwegs bis hin zu einer Segelmission mit großem Herzen: In der elften Folge von "2 Minuten 2 Millionen" am 21.4. treffen starke Geschichten auf mutige Gründer:innen. Doch nicht jede Bewertung sorgt für Jubel und ein Pitch schreibt sogar Geschichte.
Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?
Sodawasser für unterwegs
Mit einer spritzigen Idee betritt das Start-up "bottleplus" das "2 Minuten 2 Millionen"-Studio: Eine mobile Trinkflasche, die unterwegs, per Knopfdruck, aus gewöhnlichem Leitungswasser frisches Sodawasser macht.
Was zunächst wie die Lösung für ein alltägliches Problem klingt, sorgt bei den Investor:innen schnell für großes Interesse. Doch als die Gründer ihre Unternehmensbewertung präsentieren, kippt die Stimmung schlagartig.
Mir ist das Herz fast stehengeblieben
"Die Bewertung ist wirklich brutal." reagiert Mathias Muther auf die geforderte Investment-Summe.
Kann "bottleplus" trotz der selbstbewussten Zahlen noch ein Investment an Land ziehen?
Jetzt hast du die Chance, "bottleplus" selbst zu testen:
Folge 11
Ein Pitch setzt die Segel
Mit "Friedensflotte" betritt ein Projekt die Bühne, das es so bei "2 Minuten 2 Millionen" noch nie gegeben hat: Schon vor dem Pitch ist klar, dass die Investor:innen finanziell nichts zurückbekommen werden.
Return of Investment gibt’s bei uns nicht
Die Friedensflotte organisiert Segelwochen für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Mit hunderten Teilnehmer:innen erleben sie Gemeinschaft, Abenteuer und eine Auszeit vom Alltag, mit dem Ziel, Vorurteile abzubauen und Selbstvertrauen zu stärken.
Kann ein Pitch ohne Gewinnversprechen trotzdem für Begeisterung sorgen und gelingt es der "Friedensflotte" die Investor:innen mit ins Boot zu holen?
Mit Lavendel aus der Krise
Julia aus der Steiermark will mit "March Care" zeigen, wie aus einer Krise etwas Neues entstehen kann. Während viele landwirtschaftliche Betriebe ums Überleben kämpfen, setzt sie auf Lavendel und entwickelt daraus regionale Naturkosmetik.
Mit viel Herzblut präsentiert sie ihre Produkte vor der Jury. Besonders Katharina Schneider ist begeistert und findet klare Worte: "Julia, du bist bombe." Dann kommt plötzlich Bewegung ins Studio: Mathias Muther steht auf, geht zu Erich Falkensteiner und beginnt zu tuscheln. Was steckt hinter der spontanen Geheimberatung?
Willst du "March Care" selbst ausprobieren?
Vom Strandhelfer bis zur Entdeckerbox
Mit dabei ist auch "Sunboy", das einen patentierten, aufblasbaren Tisch für Sonnenschirme präsentiert – ideal für Strand, Pool oder Campingplatz.
Ebenfalls im Studio: "Healthy Little Heroes" aus Niederösterreich. Das Ehepaar möchte Kinder spielerisch für gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und einen bewussten Lebensstil begeistern. Herzstück des Konzepts ist eine liebevoll gestaltete Entdeckerbox mit Rezeptkarten, Kreativideen, Einkaufslisten und kindgerechten Küchenutensilien. So lernen Kinder zwischen drei und neun Jahren Schritt für Schritt selbstständig zu kochen, Neues auszuprobieren und bewusste Entscheidungen zu treffen.
Die neuen Folgen "2 Minuten 2 Millionen" gibt es immer dienstags um 20:15 Uhr auf PULS 4 und Joyn.
Jetzt hast du die Chance, eine Box von "Heathy Little Heroes" zu gewinnen:
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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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