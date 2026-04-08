Das passiert in Folge 9 Zwischen Feuer und Tränen: So emotional wird "2 Minuten 2 Millionen" Aktualisiert: Vor 37 Minuten von Sandra Kausl Wer ist hier eigentlich wer? Mathias Muther oder doch das Testimonial von "Coco Charlie"? Bild: Gerry Frank

In Folge 9 von "2 Minuten 2 Millionen" wird es unternehmerisch, heiß und äußerst emotional. Zwischen persönlichen Geschichten, Tränen im Backstage und Millionen Euro kämpfen die Gründer:innen wieder um das Vertrauen der Investor:innen. Doch wer holt sich am Ende das Investment und wer geht leer aus?

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Ein Pitch, der Funken schlägt Zu Beginn wird gleich das Feuer im "2 Minuten 2 Millionen"-Studio entfacht. Charlie Ebster, ein Vorarlberger, der auf Bali lebt und mit Kokosnüssen ein Business aufgebaut hat, betritt die Bühne für seinen Pitch. Mit "Coco Charly" bringt er nicht nur nachhaltige Grill-Briketts aus Kokosnussschalen mit, sondern auch eine ordentliche Portion Stimmung. "Ein Wahnsinnstyp", schwärmt Mathias Muther. "Es ist einfach ein Traum mit dir", ergänzt Christian Jäger. Mit seiner humorvollen Art bringt Charlie das Studio zum Glühen und sorgt ganz nebenbei für einen kuriosen Moment: Sein Testimonial sieht verdächtig nach Mathias Muther aus. Zufall?

Wir zwei auf Bali, kannst du dir das vorstellen? Charlie Ebster zu Mathias Muther

Doch dann hackt Eveline Steinberger nach: "Ist das wirklich eine unique Idee von dir oder gibt’s das schon?", Charly kontert ehrlich: "Das gibt’s natürlich schon, aber …" Kann der extrovertierte Lebenskünstler die Investor:innen überzeugen oder gibt es doch was auf die Nuss?

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Alles oder nichts: Der Pitch entscheidet über die Zukunft Für einen der wohl emotionalsten Momente der Staffel sorgt Nadia von "Orgnatic". Die Gründerin ist extra aus Berlin angereist mit einer klaren und anspruchsvollen Mission: Ihr Produkt soll den Weltdurchbruch schaffen. Das soll ein smartes Organizer-System schaffen, welches aus chaotischen Schränken echte Raumwunder macht. Doch hinter der Innovation steckt eine persönliche Geschichte voller Druck, Zweifel und großer Erwartungen. Noch vor dem Pitch brechen alle Emotionen heraus. Tränen, Überforderung, Existenzängste. "Es geht tatsächlich um die Schränke auf der ganzen Welt", sagt Nadia und macht damit klar, wie groß ihre Vision ist. Wird sie den Gang ins Studio überhaupt schaffen? Und kann sie ihre Tränen noch in Freudentränen wandeln?

Qualität made in Austria Auch "Bekoela" bringt steirische Qualität ins Studio. Das Familien-Start-up präsentiert ein elektrisch ausfahrbares, patentiertes Betthaupt, das Design und Sicherheit vereint. Ebenfalls mit dabei: "Provilan" mit seinem Water Purifier, der mithilfe von Mikroorganismen Wasserleitungen, Pools und ganze Systeme auf natürliche Weise reinigt – ganz ohne Chemie. Zwei völlig unterschiedliche Ansätze, aber ein gemeinsames Ziel: ein Deal mit den Investor:innen. Die neuen Folgen "2 Minuten 2 Millionen" gibt es immer dienstags um 20:15 Uhr auf PULS 4 und Joyn.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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