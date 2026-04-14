Das passiert in Folge 10
"Was seid’s ihr für Weicheier?” – Dieser Pitch bringt die Investoren bei „2 Minuten 2 Millionen" an ihre Grenzen
Veröffentlicht:von Sandra Kausl
Wer glaubt, Start-ups drehen sich nur um nüchterne Zahlen und klassische Businesspläne, wird in Folge 10 von "2 Minuten 2 Millionen" am 14.04. eines Besseren belehrt: Zwischen Zukunftsvisionen rund um einen Robotik-Supermarkt und einem Fahrrad-Gadget, das für Aufruhr bei den Investor:innen sorgt, stellt sich erneut die entscheidenden Frage: Welche Ideen haben wirklich das Potenzial für ein Investment?
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Schnell montiert, heiß diskutiert
Der erste Pitch bringt Bewegung in die Runde: Mit "FESCHD" aus Deutschland präsentieren drei Freunde ihre patentierte Fahrrad-Handyhalterung, die Smartphones schnell und sicher fixiert, vor allem durch ihre einzigartige Form.
Einzigartig scheint auch die Forderung: 150.000 Euro für 9 Prozent der Firmenanteile. "Bist halt dabei, aber fährst nicht mit", bringt es Erich Falkensteiner auf den Punkt. Obwohl die Idee des Start-Ups bei den Investor:innen punkten kann, zögern die Business Angels. "Was seid’s ihr für Weicheier?", stachelt Alexander Schütz seine Kolleg:innen an. Mit Erfolg – doch die Angebote fallen weitaus höher aus, als die Gründer erwarten: "Das ist crazy", sagt Pitcher Alexander. Kommt es dennoch zu einem Deal?
Jetzt hast du die Chance, "FESCHD" selbst zu testen:
KI statt Kassa
Der Wiener Gründer Dragan Komsic setzt mit "Marktzeit" anschließend auf Zukunft: Einkaufen rund um die Uhr, ganz ohne Kassa oder Personal. Ein Konzept, das den Handel neu denken will und dabei stark auf KI und Automatisierung setzt.
Ich finde die Idee und das Konzept außerordentlich.
Die Investor:innen wägen Chancen und Risiken sorgfältig ab und zeigen, wie komplex der Weg von der Vision zur Realität sein kann.
Die Idee trifft den Zeitgeist, doch lässt "Marktzeit" auch die Investor:innen-Kassen klingeln?
Energie aus den Alpen
Für frischen Wind sorgt "THOZI" aus Vorarlberg. Mit natürlichen Zutaten und einem klaren Fokus auf bewussten Lifestyle will das Start-up eine Alternative zu klassischen Energy-Drinks schaffen.
Hier trifft Regionalität auf Trendbewusstsein. Und man merkt schnell: Manche Ideen brauchen keine laute Inszenierung, um Eindruck zu hinterlassen.
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Vom Vanlife zur Businessidee
Außerdem sind zwei Start-ups dabei, die vor allem im Campingbereich zu finden sind: "Nomadic" aus Wien sorgt mit einer tragbaren Kompressor-Kühlbox für heiße Diskussionen, sowie "Ebicos" aus Deutschland, die Alltagsfahrzeuge in geräumige Camper verwandelen.
Reichen ihre Ideen für ein Investment der Investor:innen?
Die neuen Folgen "2 Minuten 2 Millionen" gibt es immer dienstags um 20:15 Uhr auf PULS 4 und Joyn.
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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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