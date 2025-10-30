Eifersucht auf der Almhütte: Wird "Forsthaus Rampensau" zur Dating-Show?

"Forsthaus Rampensau" oder doch eher "Match in Paradise"? Auf der Kärntner Almhütte kämpfen sich in der neuen Staffel Promi-Paare zum heißbegehrten Titel "Rampensau 2025". Wenn dann beide Geschlechter auf engem Raum aufeinandertreffen, ist es wohl nicht ganz abwegig, auf andere Gedanken zu kommen.

Pheromone liegen in der Luft Das Ziel von "Forsthaus Rampensau" sollte eigentlich allen Teilnehmer:innen klar sein: Challenges gewinnen, die anderen gekonnt ausstechen und sich das Preisgeld von 20.000 Euro schnappen. Doch schon in der dritten Folge wenden sich manche anderen Themen zu. Viel wichtiger scheint derzeit die Suche nach dem nächsten Flirt zu sein. So springt Carmen übermütig Marvin in den Schoß, Linda macht es sich zu später Stunde mit Ferry in der Sauna bequem und mit Daniel liebäugelt nicht nur eine Forsthaus-Dame. Letzteres ist wiederum Ex-Partnerin Sabrina ein Dorn im Auge. Oder dient das alles nur dem Zweck der Ablenkung?

Die Krallen sind ausgefahren "Tinderreisen"-Dame Yessica versteht die Situation sowieso völlig falsch und fühlt sich persönlich angegriffen, als Vanessa sich beim Mittagessen den Platz neben Marvin schnappt. "Du gehörst mir!" ertönt es von Yessica mit erhobenem Finger gen Marvin. Die Reviermarkierung geht dem Rapper aber zu weit und er sucht das Gespräch mit Yessica. Mit einem einfachen Satz bringt Marvin sie auf den Boden der Tatsachen zurück.

Wir sind hier in keiner Dating-Show! Marvin macht Yessica eine klare Ansage