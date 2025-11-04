Schnell reich werden, finanziell unabhängig sein, das Leben genießen - in den sozialen Medien scheint genau das möglich. Auf TikTok, YouTube und Instagram zeigen selbsternannte Finanzgurus Wege zum Wohlstand: mit Dropshipping, Daytrading oder Kryptowährungen wie Bitcoin. Was steckt dahinter?

Jenke von Wilmsdorff in Dubai: Daytrading, Finfluencer und das Millionen-Versprechen

Für seine neuen "JENKE. REPORT. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?" trifft Journalist Jenke von Wilmsdorff Menschen, die mit Online-Geschäften Profit machen, und solche, die alles verloren haben. Er lässt sich zudem von Expert:innen erklären, wie diese Systeme funktionieren - und wo die Gefahren lauern.

Dafür reist der mehrfach ausgezeichnete Journalist nach Dubai. Dort leben über 80.000 Millionär:innen - und immer mehr sogenannte Finfluencer, die mit Anlagetipps und Erfolgsgeschichten im Netz Geld verdienen. "Wie sehr kann man dem trauen, was uns bei Social Media versprochen wird? Das will ich im Mekka der Influencer und Finfluencer herausfinden", sagt Jenke von Wilmsdorff.

In der Wüstenmetropole trifft er auch Lisa, eine ehemalige Polizistin aus Celle. Sie lebt seit einem Jahr in Dubai, betreibt ein Dropshipping-Business und verdient nach eigenen Angaben deutlich mehr als früher. Doch wie funktioniert dieses Modell wirklich? Und wie groß ist das Risiko, dass der Traum vom Geldsegen platzt?

Jenke will wissen, ob es tatsächlich so einfach ist, mit den Tipps aus dem Internet reich zu werden. Wer spielt ehrlich und wer nutzt die Sehnsucht anderer aus? Lohnt es sich überhaupt, sein Geld auf Basis von Social-Media-Ratschlägen zu investieren? Denn auch seriöse Finanz-Profis betonen: "Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, reich zu werden, wie heute."

Auch interessant:

Jenke, Zervakis und Mischke in der Primetime: Diese Reportagen plant Joyn im Herbst

Jenke von Wilmsdorff: Der Mann der Extreme im Porträt

Smartphone-Entzug im Selbst-Test: Jenke berichtet über die Folgen

"Galileo" nimmt Dropshipping unter die Lupe: Hält das Online-Business, was es verspricht?