Streaming-Tipp: "JENKE.Zeitreise - Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet"

Babyboomer vs. Generation Z: Im TV-Format "JENKE. Zeitreise" begibt sich der Journalist Jenke von Wilmsdorff auf eine Expedition in die Vergangenheit und beleuchtet das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen. Er geht der Frage auf den Grund, wie sehr die 80er uns bis heute prägen.

Jenke von Wilmsdorff ist immer auf der Suche nach Antworten. In der ProSieben-Reihe "JENKE." geht er gesellschaftlich relevanten Fragen nach. Dafür lässt er sich auf spannende und extreme Experimente ein, die ihn an seine Grenzen führen.

Es ist die Zeit von Schulterpolstern, Neonfarben und Aerobic-Videos. Michael Jackson bringt den legendären Song Thriller auf den Markt, Whitney Houston unterschreibt ihren ersten Plattenvertrag. Der Gameboy wird entwickelt und das Privatfernsehen kommt auf und mit ihm 1989 auch ProSieben. In den 1980er-Jahren war Jenke von Wilmsdorff so alt wie die Generation Z heute.

Das bewegende Jahrzehnt

Während er seine Jugend genießt, erreicht die neue deutsche Welle ihren Höhepunkt und die heute gängigen Begriffe "geil" und "cool" finden ihren Weg in den Sprachgebrauch. Damals noch als anstößig empfunden. Die Umweltbewegung nimmt an Fahrt auf, es werden europaweit grüne Parteien gegründet. Für Deutschland besonders einschneidend: Die Mauer fällt. Es ist ein bewegendes Jahrzehnt, das weitreichende Spuren hinterlässt. In seiner neuen Doku begibt sich Jenke auf eine zweiteilige Zeitreise und schaut mit Barbara Eligmann, einer Influencerin und einer Unternehmerin auf das Jahrzehnt zurück. Dabei soll jedoch nicht nur in Nostalgie geschwelgt werden.

Gemeinsam stellen sie sich die Frage, wie sehr die 80er uns bis heute prägen und ob früher wirklich alles besser war. Welche Auswirkungen das Jahrzehnt der "Boomer" auf die Gegenwart und Lebenswirklichkeit der "GenZ" hat - darüber diskutiert Jenke von Wilmsdorff mit Menschen verschiedener Generationen, um am Ende festzustellen, was wir heute von früher lernen können.