Unbedingt vormerken: Der zweite Teil von "JENKE. Zeitreise" im TV oder live auf Joyn

Reporter Jenke von Wilmsdoff begibt sich für sein neues TV-Format auf eine Zeitreise in die 80er-Jahre. Eine Dekade, in der er so alt war wie die Gen Z heute. Dabei erkundet er, wie sehr uns das Jahrzehnt bis in die Gegenwart prägt.

Jenke von Wilmsdorff ist immer auf der Suche nach Antworten. In der ProSieben-Reihe "JENKE." geht er gesellschaftlich relevanten Fragen nach. Dafür lässt er sich auf spannende und extreme Experimente ein, die ihn an seine Grenzen führen.

Die 1980er-Jahre gelten bis heute als das Lieblings-Jahrzehnt der Deutschen. Im zweiten Teil seiner "JENKE. Zeitreise - Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet" wird der TV-Reporter noch ein wenig persönlicher und gibt einen intimen Einblick in die Themen, die ihn damals bewegt haben. Während er von seiner alleinerziehenden Mutter großgezogen wird, wird der 1965 geborene Journalist in den 80ern langsam erwachsen. Wie sehr prägt ihn diese Zeit?

Babyboomer vs. Gen Z

Und wie sehr prägen die 80er bis heute unser Leben, unsere Politik, unsere Gesellschaft? Von der Friedensbewegung über Tschernobyl bis zur Wiedervereinigung - es war das Jahrzehnt der Jahrhundertereignisse. Jenke geht der Frage auf den Grund, wie sehr uns diese Zeit bis heute beeinflusst und spricht dafür unter anderem mit Barbara Eligmann, Influencerinnen der Generation Z, einer Unternehmerin sowie seiner Mutter. Gemeinsam diskutieren sie über die Unterschiede zwischen den Babyboomern und der Gen Z.

Sind die beiden Generationen wirklich so verschieden oder finden sich doch mehr Gemeinsamkeiten und ähnliche Ansichten? Ob früher wirklich alles besser war und welche Auswirkungen die Entscheidungen der 1980er-Jahre auf die Lebenswirklichkeit und die Zukunft der heutigen Gen Z haben, erkundet Jenke von Wilmsdorff am 17. November um 22:30 Uhr auf ProSieben und Joyn.