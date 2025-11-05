Trump, Dodge und nun auch Jenke: Das sind die Namen von Memecoins. Dabei handelt es sich um hochspekulative Kryptowährungen, die auf Spaß, Popkultur und Memes basieren. Aber warum um alles in der Welt bringt Jenke von Wilmsdorff seinen eigenen Coin heraus?

Was sind Memecoins eigentlich?

Seit Bitcoin 2009 auf den Markt kam, gibt es einen riesigen Hype um die Kryptowährung. Vier Jahre später macht sich ein Mann einen Spaß. Er twitterte: "Invest in Dogecoin, I’m sure it’s the next big thing." (Investiere in Dogecoin, ich bin sicher, das ist das nächste große Ding).

Doge bezieht sich dabei auf ein Internet-Meme, das damals gerade durch die Decke geht: Ein Shiba-Hund schaut mit skeptisch-verwundertem Blick nach hinten. Darunter stehen Sprüche in Comic-Sans-Schriftzug.

Der witzige Tweet geht viral. Kurzerhand programmiert ein IBM-Entwickler den Coin tatsächlich und veröffentlicht ihn Ende 2013. Memecoins sind geboren.

Es sind Kryptowährungen, die häufig auf lustige Memes und Popkultur Bezug nehmen. Sie haben in der Regel keinen praktischen Nutzen und leben nur von Hype und der Unterstützung durch eine Community.

Was als Witz beginnt, entwickelt sich rasch zum Trend. Zehntausende gelistete Memecoins gibt es inzwischen. Allerdings schwankt die Zahl stark, da viele Coins schnell entstehen und wieder verschwinden.

Sogar Donald Trump und seine Familie bringen Memecoins heraus. In wenigen Wochen macht der US-Präsident damit mindestens 350 Millionen Dollar Umsatz. Wer viel investiert, darf mit Trump speisen. "Eine Orgie der Korruption" nennt die US-Demokratin Elizabeth Warren das. Jenke findet den Trump-Memecoin und das Vorgehen des Präsidenten "so absurd".

Auch du kannst Memecoins veröffentlichen, kaufen und verkaufen – und damit entweder Geld verdienen oder Verluste machen. Aber nur wenige können damit wirklich Geld scheffeln.