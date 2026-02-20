Drama um Guiliano Hedigers Ex Ariel: Neue Vorwürfe & Anwaltsdrohungen bei "Match in Paradise"

Bei "Match in Paradise" sorgt nicht nur die Liebessuche für Gesprächsstoff, sondern auch Guiliano Hedigers turbulente Vergangenheit. Die aktuelle Schweizer "Bachelorette" und Ex-Partnerin Ariel, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, steht erneut im Fokus. Eine alte Geschichte bringt jetzt Unruhe ins Paradies und aktuelle Schlagzeilen verschärfen das Drama zusätzlich.

Alte Wunden, neues Drama Bei "Match in Paradise" wird schnell klar: Wer Guiliano datet, bekommt seine vergangenen Dramen gratis dazu. Besonders heikel wird es, als Francesca, die schon länger mit Guiliano befreundet ist, von einer eskalierten Situation kurz nach der Trennung berichtet. Damals soll Ariel Guilianos Mutter angerufen und sie massiv beleidigt und übel beschimpft haben. Francesca habe das Telefonat mitgehört. Ein Moment, der ihr bis heute im Gedächtnis geblieben sei. "Sie wird nur verrückt, wenn er eine neue Frau hat", behauptet Francesca. Besonders wenn die neue Partnerin "sehr gut aussieht" und Ariel sich bedroht fühle, würde sie "ausrasten". Eine klare Warnung richtet sie dabei an Zoe, Guilianos aktuelles Match in der Show. Die reagiert geschockt, denn auf ein solches Ex-Drama hat sie sichtlich keine Lust. Guiliano selbst versucht zu beschwichtigen. "Jetzt ist es nicht mehr so", betont er. Gleichzeitig räumt er ein: "Sie wird dich vielleicht stalken und deine Stories ansehen." Dafür erntet er nur hochgezogene Augenbrauen und Fassungslosigkeit von Zoe, denn die Vergangenheit scheint alles andere als abgeschlossen.

Rosenkrieg in den Medien Dass das Verhältnis zwischen Guiliano und Ariel schwierig war und ist, gibt der Vater offen zu. "Ariel hat entschieden, wann ich mein Kind sehen darf. Ich habe einfach alles gemacht, was sie gesagt hat", schildert er die Zeit nach der Trennung. Damals seien viele rechtliche Fragen ungeklärt gewesen, immer wieder habe es Drohungen gegeben. Doch während Guiliano im TV betont, heute sei alles entspannter, zeichnen aktuelle Medienberichte ein anderes Bild. Erst vor Kurzem war Ariel im RTL-"Dschungelcamp" zu sehen und packt dort über Guiliano aus. Zudem wurde Ariel soeben als neue "Bachelorette" der Schweiz bestätigt. Sie erklärt kurz darauf, ihre Tochter mit zu den Dreharbeiten nehmen zu wollen. Alles sei "vernünftig" mit dem Vater abgesprochen. Nun scheint jedoch erneut Uneinigkeit zu herrschen. Auslöser: Ariel zeigt in einer Instagram-Story das Gesicht der gemeinsamen Tochter. Guiliano reagiert öffentlich und kündigt an, rechtliche Schritte einzuleiten, sollte das Kind weiterhin in Bildern oder Videos klar erkennbar sein. Er wolle darüber nicht mehr diskutieren, sondern ausschließlich den juristischen Weg gehen:

Wer das ignoriert, bekommt Post vom Anwalt. Punkt. Guiliano über die aktuelle Situation

Was bleibt, ist ein Rosenkrieg zwischen Guiliano und Ariel, der immer wieder neue Kapitel schreibt, ob bei "Match in Paradise" oder in den sozialen Medien. Und mittendrin: eine mögliche neue Liebe, die zwischen Zoe und Guiliano aufkeimt. Können die frischen Gefühle die ständigen Turbulenzen aushalten? Das neueste Drama um Guilianos Ex Ariel siehst du in der nächsten Folge "Match in Paradise" am Montag, den 23. Februar, um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn.

