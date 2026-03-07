Anna packt aus: Das läuft nach "Match in Paradise" mit Kai schief

Noch vor dem Finale von "Match in Paradise" überrascht Anna mit einer Entscheidung: Sie verlässt die Show ohne Kai im Finale gegenüber zu treten. Wie es zwischen Anna und Kai tatsächlich weitergegangen ist, erfährst du hier. Wir haben die beiden nach der Sendung befragt.

Nur ein Flirt oder echte Gefühle? Anna und Kai entwickeln bei "Match in Paradise" schnell eine Bindung. Es wird geschmust, gekuschelt und herumgeblödelt. Doch immer wieder kommen Zweifel auf, ob die Gefühle zwischen ihnen echt sind oder ob es nur ein Urlaubsflirt im Paradies ist. Kurz vor dem Finale verlässt sich Anna dann doch auf ihr Bauchgefühl. Sie steigt freiwillig aus und lässt Kai in der Villa zurück. "Ich wollte diese Entscheidung, ob Geld oder Liebe, einfach nicht treffen", verkündet sie dort.

Auf ein Wiedersehen Trotz ihrer Entscheidung treffen sich die beiden in Wien einige Male wieder. Direkt nach der Heimreise übernachtet Anna sogar bei Kai. Kurze Zeit später wendet sich aber das Blatt schlagartig. "Er wollte zuerst das ganze Wochenende mit mir verbringen", doch dann hat er sich plötzlich nicht mehr bei Anna gemeldet oder auf ihre Nachrichten reagiert. Beim Fortgehen mit Adriana und Tugi bekommt sie dann eine Nachricht von Kai an Tugi mit. Er schreibt ihm: "Kümmere dich um Anna, ich hab' Besuch." Da platzt Anna der Kragen. In einer wilden Nacht- und Nebelaktion stürmt sie dann zu seiner Wohnung, um ihn sofort zur Rede zu stellen. Doch Kai macht nicht auf und Anna steht vor verschlossener Tür. Für Anna ist es dann endgültig vorbei:

Ich habe geheult, weil er mich verarscht hat. Mein Gefühl war auch schon in der Villa richtig. Anna über Kai

Als sie im Nachhinein die Folgen von "Match in Paradise" sieht, wird sie nur noch mehr in ihrem Gefühl bestätigt. Seine Aussagen wie "Du riechst auch wie ein Fisch", nachdem Anna über ihr Sternzeichen Fisch redet und weitere Kommentare wie "Ich hab' keinen Bock auf Anna" in der Sendung, verletzen sie und machen sie wütend. "Aber ich war nie verliebt, das war nur so ein Gspusi“, betont sie.

Das sagt Kai über die Zeit mit Anna Für Kai ist die Sache mit Anna kurz danach beendet: "Ich habe für mich schnell erkannt, dass das gar nicht passt." Die Urlaubsgefühle verfliegen nach der Sendung sehr schnell und er merkt an, dass Anna ohne die Kameras für ihn ein komplett anderer Mensch ist: "Ich will ihr jetzt auch gar nicht die Bühne geben. Sie soll sagen, was sie sagen will." Dass sie so kurz vor dem Finale abbricht, wirkt auf ihn wie eine Entscheidung aus Angst. "Die 5 Stunden bis zum Finale hätte sie auch noch abwarten können", meint er salopp. Trotzdem respektiere er ihre Wahl und meint auch, dass es so wohl besser gewesen sei.

Das Ende für Kaianna Aus Kai und Anna ist also letztendlich nichts geworden. Ein Comeback der beiden scheint nach derzeitigem Stand aus auch nicht in Sicht. Doch wie sieht es mit den anderen Kandidat:innen aus? Haben die verbliebenen drei Matches mehr Glück und bleiben auch nach "Match in Paradise" zusammen? Zoe spricht exklusiv mit uns über ihre Beziehung zu Giuliano nach der Sendung. Wir berichten schon bald über alle weiteren Geschehnisse.

