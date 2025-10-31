"SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Harald Glööckler bei "Promi Big Brother": Das steckt hinter seinem emotionalen Ausbruch
Aktualisiert:von Peter Falan P.
Promi Big Brother
Emotionen pur und bittere Tränen bei Harald
Harald Glööckler ist Zweitplatzierter bei "Promi Big Brother". Nach Videobotschaften von daheim brach der Modeschöpfer in Tränen aus. Wie es zu dem emotionalen Ausbruch kam, erzählt der Reality-Star nun Marlene Lufen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen".
+++ Update, 29. Oktober 2025 +++
Mehr als eine Woche ist es bereits her, dass die letzte Folge "Promi Big Brother" 2025 in SAT.1 lief. Zuschauer:innen wird dennoch einer der emotionalen Highlight-Momente der 13. Staffel im Gedächtnis geblieben sein: Als Harald Glööckler nach dem Anschauen der Videobotschaften (von Freunden und Familien) die Tränen kamen - nicht, weil der Reality-Star so gerührt war, sondern weil er sich einsam fühlte.
Harald Glööckler spricht offen über das Thema Einsamkeit
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" lässt der 60-Jährige seine Gedanken vom 13. Rohbau-Tag Revue passieren: "Man sitzt da, dann kommt das hoch. Alle warten auf die Anrufe ihrer Lieben. […] Da dachte ich mir schon: 'Bei mir braucht sowieso keiner anzurufen. Ist ja keiner da.'"
Warum ihn dieser Augenblick so mitgenommen hat, erklärt er sich folgendermaßen: "Alleinsein als Kind hat eine ganz tiefe Traurigkeit verankert. Diese Traurigkeit schleppt man ein ganzes Leben mit sich rum. […] Diese Kindheit aufzuarbeiten, ist extrem schwierig."
Du bekommst keine Wärme, kein Mitgefühl, keine Liebe, keine Zuwendung. Es ist niemand für dich da.
Ihm sei "jetzt klar geworden", dass er in seiner Kindheit "nicht aufgefangen" wurde, da die Ehe der Eltern "zerrüttet" war. "Bis heute verfolgt mich das. Ich denke, das geht vielen anderen Menschen auch so", stellt der Modedesigner fest.
Marlene Lufen bestätigt dies. Der beste Beweis: Die vielen Menschen, die für Glööckler während "Promi Big Brother" angerufen haben, sodass es zur Zweitplatzierung reichte. Der Reality-Star hätte sich in dem Trauer-Moment sehr nahbar gemacht. "Diese unfassbar einsamen Momente, wenn alle anderen am Wochenende einen schönen Ausflug machen und du bist alleine, da ist niemand", fasst die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin zusammen.
Der PBB-Vizemeister stimmt ihr zu: Dieses Phänomen betreffe nicht nur ihn, sondern "viele Menschen". Dabei ginge es jedoch für ihn nicht um Freundschaften, sondern um die fehlende Wärme einer Familie.
Im Grunde hätte ich als Vollwaise auf die Welt kommen können. Dann wäre es auch nicht anders gewesen.
+++ Ursprüngliche Meldung +++
Das ganze Finale hier noch mal kostenlos streamen
Videobotschaften bringen Harald Glööckler aus der Fassung
Es sind harte Zeiten für Modeschöpfer Harald Glööckler. Seine engste Vertraute Désirée Nick musste das "Promi Big Brother"-Haus verlassen. Auch er stand bereits auf der Nominierungsliste, weil er - genau wie Désirée - von den Mitbewohner:innen nicht vor dem Exit geschützt wurde.
Gemeinsam mit Achim Petry, Andrej Mangold und Jimi Blue Ochsenknecht befindet sich Harald in der luxuriösen Musterwohnung. In einem Quiz-Spiel können die Herren mehr Fragen richtig beantworten als ihre Nachbarn im Rohbau.
Zur Belohnung dürfen sie sich über Videobotschaften von daheim freuen. Achim reagiert gerührt, als er die lieben Worte von seiner Ehefrau Giovanna, den Söhnen Giorgio und Giuliano sowie von Mama Rose Marie hört.
Nach Videobotschaften weint Harald Glööckler bitterlich: Die ganze Folge hier kostenlos streamen
Jimi Blue Ochsenknecht erhält eine süße gemalte Botschaft von Töchterchen Snow. Außerdem melden sich seine Mutter Natascha, Schwester Cheyenne und Schwager Nino mit liebevollen Worten. Auch Andrej ringt um Fassung, als er die Videobotschaft seiner Freundin Annika Jung sieht.
Vergleichsweise kurz fällt hingegen die Botschaft an Harald aus. Sie kommt von seiner Freundin Kader Loth sowie Kaders Ex-Mann Isi. Allein auf der Terrasse überkommen den 60-Jährigen danach die Emotionen - er bricht in Tränen aus. Im Sprechzimmer erklärt er dann, warum ihm die Videobotschaften so nahegehen:
In diesem Moment war mir klar, dass ich weder in der Kindheit Eltern und Familie hatte, und dass ich mein ganzes Leben alleine war.
Angesichts dieser Erkenntnis weint Harald bitterlich. Zuvor hatte er bei "Promi Big Brother" seine Mitbewohner:innen mit seiner schweren Kindheitsgeschichte berührt. Seine Mutter hatte er früh unter tragischen Umständen verloren.
Nach diesem emotionalen Moment folgt ein weiterer für Harald Glööckler: Der Exit seiner Vertrauten Désirée. Die anderen Bewohner:innen feiern ihren Verbleib im Haus. Vor allem Erik alias Satansbratan freut sich im Sprechzimmer über Désirées Aus: "Heute ist die Hexe gegangen", sagt er. "Natürlich bin ich froh, dass sie weg ist." Nur einem ist nicht nach Feiern zumute: Harald.
Auf seine Zeit bei "Promi Big Brother" 2025 blickt Harald Glööckler dennoch positiv zurück. Denn er weiß jetzt, dass er viele Fans hat, die ihn lieben und ihn mit ihren Stimmen bis ins Finale getragen haben.
Der Kampf der letzten "Promi Big Brother"-Damen: Laura Blond geht auf Karina2you los
Achim Petry sicher: Deshalb ist Désirée Nick bei "Promi Big Brother" rausgeflogen!
"Promi Big Brother"-Bewohner Jimi Blue verrät: Deshalb musste er nicht mit den anderen Häftlingen duschen!
"Promi Big Brother"-Finalisten-Check: Wer gewinnt heute Abend?
Désirée Nick ist beim "Promi Big Brother"-Finale den Tränen nahe: Sie erzählt von ihrem schmerzhaften Verlust
Lust auf heiße Dramen?
