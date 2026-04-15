Happy End
Spoiler: Petra fand bei "Reif für die Liebe" ihren Traummann
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
"Ich wollte keinen Druck haben, jemanden kennenzulernen und dann kam das Schicksal." Petra erzählt exklusiv wie aus einer spontanen TV-Teilnahme die große Liebe wurde.
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Vom Flirt im TV zum echten Gefühl
Eigentlich wollte Petra bei "Reif für die Liebe" einfach eine gute Zeit erleben. "Ich wollte keinen Druck haben, jemanden kennenzulernen", erzählt sie im Gespräch. Doch das Schicksal hatte andere Pläne und führte sie zu ihrem Traummann.
Schon kurz nach den Dreharbeiten brachte sie ein Kandidat vom Chalet in den Alpen nach Wien - also drei Stunden Zeit, um sich noch intensiver kennenzulernen. Und so geschah es: Es funkte!
Beide hatten bis dahin schwierige Beziehungen hinter sich, doch jetzt ist sich Petra sicher: "Das ist der beste Mann, der mir in meinem Leben je passiert ist." Und sie fügt schmunzelnd hinzu: "Er sagt übrigens dasselbe über unsere Beziehung."
Wer von Petras Anwärtern wird wohl die große Liebe sein?
Liebe mit Happy End
Seitdem läuft bei den beiden alles wie von selbst – von den ersten Dates über gemeinsam verbrachte Feiertage bis hin zum bevorstehenden Zusammenziehen. "Wir sind super harmonisch, als würden wir uns schon ewig kennen", erzählt Petra strahlend.
Besonders romantisch: Petra hatte sich ihren Traummann schon im Vorhinein in einem Notizbuch ausgemalt – und das bis ins kleinste Detail. "Da steht drin, was ich mir für einen Mann wünsche", erzählt sie und fügt hinzu: "Sportlich, bodenständig, Familienmensch – mit diesem aufregenden Blick." Strahlend sagt sie weiter: "Es ist faszinierend, ich habe ihn ganz genau beschrieben." Für Petra steht fest: Diese Liebe war kein Zufall, sondern Schicksal. "Das war wie eine Bestellung ans Universum."
Wenn du sehen möchtest, für wen sich Petra am Ende entscheidet – und von wem sie hier spricht – solltest du "Reif für die Liebe" unbedingt einschalten, immer mittwochs um 20:15 Uhr. Das Finale am 20. Mai verspricht echte Gänsehaut-Momente voller Emotion, Überraschung und Romantik.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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