Spoiler: Petra fand bei "Reif für die Liebe" ihren Traummann

Wer könnte das ganz große Glück an Petras Seite sein?

"Ich wollte keinen Druck haben, jemanden kennenzulernen und dann kam das Schicksal." Petra erzählt exklusiv wie aus einer spontanen TV-Teilnahme die große Liebe wurde.

Vom Flirt im TV zum echten Gefühl

Eigentlich wollte Petra bei "Reif für die Liebe" einfach eine gute Zeit erleben. "Ich wollte keinen Druck haben, jemanden kennenzulernen", erzählt sie im Gespräch. Doch das Schicksal hatte andere Pläne und führte sie zu ihrem Traummann.

Schon kurz nach den Dreharbeiten brachte sie ein Kandidat vom Chalet in den Alpen nach Wien - also drei Stunden Zeit, um sich noch intensiver kennenzulernen. Und so geschah es: Es funkte!

Beide hatten bis dahin schwierige Beziehungen hinter sich, doch jetzt ist sich Petra sicher: "Das ist der beste Mann, der mir in meinem Leben je passiert ist." Und sie fügt schmunzelnd hinzu: "Er sagt übrigens dasselbe über unsere Beziehung."